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JBL L42ms: стильно, солидно, современно


12.02.2024 15:27

 

 

Классическая линейка (Classic Series) Hi-Fi компонентов JBL пополнилась новым устройством – музыкальной системой категории «всё-в-одном» L42ms, выполненной в стиле «ретро».

 

Корпус JBL L42ms с изогнутой фронтальной панелью отделан натуральным шпоном; доступны два варианта: чёрный и орех. Колонка оснащается фирменным грилем Quadrex, парой двойных четырёхдюймовых басовиков и двумя 19-миллиметровыми твитерами с алюминиевыми куполами. Широкое звуковое поле обеспечивают волноводы, направленные правее и левее центра громкоговорителя. На задней панели имеется переключатель, с помощью которого можно настраивать частотный отклик в басовом диапазоне в зависимости от расположения системы. При просмотре фильмов, а также в тех случаях, когда колонка используется для воспроизведения звука в компьютерной игре, можно использовать режим SFX (Sound-Field Expansion, расширение звукового поля). Если и этого недостаточно, есть возможность подключения внешнего сабвуфера, фирменного беспроводного 10cs.

 

Есть встроенный ЦАП 24 бит / 96 кГц, четырёхканальный усилитель мощностью 200 Вт (RMS), аналоговые стереовходы (RCA фоно и 3,5 мм), разъём HDMI ARC для подключения ТВ, а также порт Ethernet. Устройство UPnP-совместимо и может воспроизводить музыку с подключённых сетевых хранилищ или USB-диска. Новинка подключается по Wi-Fi или Bluetooth, поддерживает Apple Airplay2, оснащается встроенным модулем Google Chromecast. Также «на борту» Spotify Connect и Tidal Connect; доступ к Amazon Music и Qobuz – через партнёрские приложения. Есть сертификация Roon Ready и Works with Smart Things. В комплект поставки входит Bluetooth-пульт ДУ. В продаже JBL L42ms появится в первом квартале 2024 года, то есть в ближайшее время.

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