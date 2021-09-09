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JBL Synthesis анонсировал новинки 2022 года


09.09.2021 10:55

 

 

Процессор объёмного звучания SDP-58 и AV-ресивер SDR-38 появятся в линейке устройств JBL Synthesis в будущем году. Новинки с предустановленной на заводе видеоплатой HDMI 2.1 придут на смену моделям SDP-55 и SDR-35.

 

В числе анонсированных «умений» SDP-58 и SDR-38: совместимость с 8K, поддержка 16-канального иммерсивного звука форматов Dolby Atmos, DTS: X и Auro 3D, система акустической калибровки Dirac Live (включая управление басами для нескольких сабвуферов), возможность подключения к DANTE, сертификация IMAX Enhanced. Выпускаемые ныне SDP-55 и SDR-35 останутся в ассортименте бренда вплоть до 2022 года с тем, чтобы потребители, которым не требуются возможности видео 8K или 4K/120, могли купить устройства с более низкой ценой. Те, кто уже приобрёл SDP-55 или SDR-35 и хотят обновить установленную видеоплату до HDMI 2.1 (с поддержкой несжатого видео 8K на всех входах и выходах), смогут сделать это, начиная с ноября через сеть сервисных центров Harman Luxury Audio.

 

Кроме того, на первый квартал 2022 года запланирован выпуск нового монтируемого в стойку (2U) сабвуферного усилителя SDA-1700, предназначенного для работы с пассивным встраиваемым в стену сабвуферным модулем SSW-4. Заявленная мощность SDA-1700: 350 Вт на один SSW-4 или 700 Вт на пару сабвуферов.

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