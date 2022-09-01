JBL Tour PRO 2: зарядный кейс вместо мобильного приложения

01.09.2022 11:08

JBL анонсировала новую флагманскую модель внутриканальных наушников. Особенность полностью беспроводных Tour PRO 2 – зарядный футляр с сенсорным светодиодным дисплеем. Это первое устройство в мире подобного типа, других аналогичных моделей на рынке нет; появятся ли они в будущем, покажет время.

1,45-дюймовый дисплей служит для управления наушниками: можно выбирать музыкальный трек, режим шумоподавления, принимать входящие звонки и пр. То, какие именно настройки должен отображать дисплей, определяет сам пользователь. Фирменное приложение JBL Headphones обладателям новых Tour PRO 2 не требуется; кроме того, производитель заявляет, что быстродействие дисплея в семь раз выше, чем приложения. Драйверы «вкладышей» – десятимиллиметровые; сами наушники на треть меньше, чем устройства предыдущего поколения. Для настройки уровня шумоподавления пользователь может воспользоваться функцией тестирования Ear Canal Test: это нужно сделать, находясь в шумном месте. Заряда собственного аккумулятора наушников хватает на 10 часов работы, ещё 30 обеспечивает зарядный футляр. При включённом режиме активного шумоподавления время автономной работы сокращается.

Ещё одна новинка JBL – накладные наушники Tour ONE M2, также полностью беспроводные, с 40-мм динамическими драйверами и гибридной технологией True Adaptive ANC («по-настоящему адаптивное активное шумоподавление»), которая устраняет внешние шумы в соответствии с реальными условиями, «отслеживая» окружающую обстановку. Наушники складываются; запас автономной работы – от 30 до 50 часов в зависимости от того, активен ли режим ANC. Когда пользователь начинает говорить, воспроизведение автоматически приостанавливается.

Обе новинки серии Tour поддерживают технологию пространственного звучания JBL Spatial Sound и возможность настройки звука в соответствии с предпочтениями пользователя (Personi-fi 2.0). Заявлена совместимость с Bluetooth 5.3 LE (Low Energy) Audio и кодеком LC3 – новый стандарт ещё не введён, с его появлением будет осуществлено обновление прошивки наушников; впрочем, и сами наушники появятся в продаже не так скоро – не ранее января 2023 года.