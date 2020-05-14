ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Jelco – юбиляр. Jelco больше нет…


14.05.2020 07:00

 

 

Японская компания Jelco закрывается. Все её дилеры получили электронные письма с соответствующей информацией. С 13 мая приём заказов – как на изготовление новых изделий, так и на ремонт и замену старых, неисправных – полностью остановлен.

 

Бренду Jelco в этом году исполняется 100 лет. Компания была одним из ведущих производителей и OEM-поставщиков высококачественных, но доступных по цене тонармов. Решение о закрытии бизнеса приняла Такако Итикава (Takako Ichikawa), президент и генеральный директор Ichikawa Jewel Co., Ltd., «дочкой» которой является Jelco.

 

Главной причиной, по которой Jelco прекратила своё существование – пандемия COVID-19. Ещё 2 апреля на сайте компании появилась информация о том, что сроки производства увеличены из-за сложностей, вызванных последствиями распространения коронавируса. Кроме того, часть промышленного оборудования устарела, а самые квалифицированные инженеры – преклонного возраста. Госпожа Итикава выразила глубокую признательность деловым партнёрам и клиентам Jelco за их многолетнюю лояльность и поддержку и попросила их отнестись с пониманием к решению прекратить деятельность компании.

Связанные новости:
 Audio-Technica AT-LPW50PB  - 17.01.2020 09:00
 SME меняет планы - 05.12.2019 14:55
 У Acoustic Signature – новый дистрибьютор - 07.10.2019 14:10
 Sound United и Onkyo: сделка не состоялась - 07.10.2019 08:00
 Новый ременной проигрыватель от Audio-Technica - 02.09.2019 16:55
 – Откуда «вертушка»? – Да вот, напечатал… - 04.12.2018 13:15
 Вы популярны! (с) - 12.10.2018 17:15
 Ortofon OM 1S: эстафета продолжается - 07.12.2017 17:54
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007