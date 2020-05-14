Jelco – юбиляр. Jelco больше нет…

14.05.2020 07:00

Японская компания Jelco закрывается. Все её дилеры получили электронные письма с соответствующей информацией. С 13 мая приём заказов – как на изготовление новых изделий, так и на ремонт и замену старых, неисправных – полностью остановлен.

Бренду Jelco в этом году исполняется 100 лет. Компания была одним из ведущих производителей и OEM-поставщиков высококачественных, но доступных по цене тонармов. Решение о закрытии бизнеса приняла Такако Итикава (Takako Ichikawa), президент и генеральный директор Ichikawa Jewel Co., Ltd., «дочкой» которой является Jelco.

Главной причиной, по которой Jelco прекратила своё существование – пандемия COVID-19. Ещё 2 апреля на сайте компании появилась информация о том, что сроки производства увеличены из-за сложностей, вызванных последствиями распространения коронавируса. Кроме того, часть промышленного оборудования устарела, а самые квалифицированные инженеры – преклонного возраста. Госпожа Итикава выразила глубокую признательность деловым партнёрам и клиентам Jelco за их многолетнюю лояльность и поддержку и попросила их отнестись с пониманием к решению прекратить деятельность компании.