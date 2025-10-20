JMGO O2S Ultra: меньше размеры, короче фокус

20.10.2025 15:30

Сегодняшние новости – о проекторах. Первый – компактный 4K Laser TV, разработанный компанией JMGO (КНР). На выставке CES 2025 прототип проектора JMGO O2S Ultra позиционировался как самое маленькое в мире устройство данной категории. Недавно производитель заявил о начале продаж и опубликовал полную информацию о технических характеристиках новинки и розничных ценах.



В пресс-релизе разработка названа «умным ультракороткофокусным проектором, который меняет представление о том, что такое домашний кинозал». На этот раз JMGO претендует на звание производителя, выпускающего Laser TV с самым коротким фокусом. O2S Ultra, размеры которого составляют 31х9х14 см, а вес – менее 4,5 кг, позволяет получить изображение размером 2,5 м (100 дюймов) по диагонали, будучи установленным на расстоянии всего 16,8 см от экрана. Максимальный размер изображения – 150 дюймов по диагонали. Основные характеристики устройства: фирменный источник света с тремя лазерами MALC 3.0, яркость 3600 ISO люменов, цветовое покрытие 110% BT.2020, динамическая контрастность 3000000:1 (нативная 4000:1). Ещё одна цитата из пресс-релиза: «мельчайшие детали – чёткие, все цвета отображаются предельно точно, эффект погружения стопроцентный, даже при просмотре в условиях ярко освещённого помещения».



Есть поддержка HDR10 контента, Wi-Fi 6, Google TV с Netflix, Disney+, Prime Video и Hulu, а также доступом к тысячам других приложений через Play Store. Bluetooth-пульт – с поддержкой голосовых команд. Настройка проста и удобна благодаря функциям автофокуса, коррекции трапецеидальных искажений, автоматической адаптации к размерам экрана и неровностям поверхности, на которую проецируется изображение. Есть два порта HDMI 2.1 с низкой задержкой, один из них – с ARC, что даёт возможность подключить к проектору саундбар или аудиосистему окружающего звучания. При этом проектор оснащён собственными 20-ваттными динамики производства Dynaudio с поддержкой Dolby Audio и DTS HD. Для тех, кто уже впечатлился и готов приобрести новинку, цена предзаказа – 2799 долларов США. На полки проектор встанет (в начале ноября) по цене 2999 долларов. Стодюймовый ALR (Ambient Light Rejecting) экран – опция за 3499 долларов.