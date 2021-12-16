55-летие Bowers & Wilkins с Андреем Макаревичем

16.12.2021 20:22

Британскому бренду Bowers & Wilkins — 55! Компания Dr.Head приглашает отметить знаменательную дату в компании Андрея Макаревича и Михаила Борзенкова. Мероприятие пройдёт в прямом эфире, поэтому принять участие в праздновании сможет любой житель России.

Для этого нужно 21 декабря в 19:30 – а лучше чуть пораньше, чтобы точно ничего не пропустить – открыть YouTube-канал Dr.Head, где в прямом эфире встретятся рок-музыкант, певец, композитор, основатель лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и представитель России в EISA блогер Михаил Борзенков. «Виновника торжества» будет представлять Евгений Яковлев — сотрудник компании A&T Trade, эксклюзивного дистрибьютора Bowers & Wilkins в России.

В программе вечера: презентация новинок Bowers & Wilkins, появившихся в ассортименте компании в этом году. Рассказ пойдёт о первых TWS-наушниках бренда, моделях PI5 и PI7; об акустических системах Zeppelin нового поколения; и, конечно, обновлённых моделях серии 800 Diamond, которая олицетворяет Bowers & Wilkins как компанию и бренд. Именно эти колонки многие годы используются в звукозаписывающих студиях по всему миру, включая легендарную Abbey Road. Кстати, Андрей Макаревич тоже был в числе тех, кто записывался на Abbey Road. Он поделится своим опытом и впечатлениями от работы с легендарными громкоговорителями и ответит на вопросы Михаила Борзенкова.

У всех слушателей будет возможность не только задать вопросы гостям эфира, но и выиграть ценный приз и получить индивидуальные условия на покупку продукции Bowers & Wilkins. Для этого нужно заранее подтвердить своё участие, зарегистрировавшись, и получить индивидуальный промокод.