ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

55-летие Bowers & Wilkins с Андреем Макаревичем


16.12.2021 20:22

 

 

Британскому бренду Bowers & Wilkins — 55! Компания Dr.Head приглашает отметить знаменательную дату в компании Андрея Макаревича и Михаила Борзенкова. Мероприятие пройдёт в прямом эфире, поэтому принять участие в праздновании сможет любой житель России.

 

Для этого нужно 21 декабря в 19:30 – а лучше чуть пораньше, чтобы точно ничего не пропустить – открыть YouTube-канал Dr.Head, где в прямом эфире встретятся рок-музыкант, певец, композитор, основатель лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич и представитель России в EISA блогер Михаил Борзенков. «Виновника торжества» будет представлять Евгений Яковлев — сотрудник компании A&T Trade, эксклюзивного дистрибьютора Bowers & Wilkins в России.

 

В программе вечера: презентация новинок Bowers & Wilkins, появившихся в ассортименте компании в этом году. Рассказ пойдёт о первых TWS-наушниках бренда, моделях PI5 и PI7; об акустических системах Zeppelin нового поколения; и, конечно, обновлённых моделях серии 800 Diamond, которая олицетворяет Bowers & Wilkins как компанию и бренд. Именно эти колонки многие годы используются в звукозаписывающих студиях по всему миру, включая легендарную Abbey Road. Кстати, Андрей Макаревич тоже был в числе тех, кто записывался на Abbey Road. Он поделится своим опытом и впечатлениями от работы с легендарными громкоговорителями и ответит на вопросы Михаила Борзенкова.

 

У всех слушателей будет возможность не только задать вопросы гостям эфира, но и выиграть ценный приз и получить индивидуальные условия на покупку продукции Bowers & Wilkins. Для этого нужно заранее подтвердить своё участие, зарегистрировавшись, и получить индивидуальный промокод.

Связанные новости:
 Neumann: высококлассные решения для мониторинга - 31.03.2021 11:40
 Сделка между Sound United и Bowers & Wilkins финализирована - 13.10.2020 11:57
 Хоть поверьте, хоть проверьте… - 24.09.2020 09:25
 Серия 600 от Bowers & Wilkins отмечает 25-летие - 02.09.2020 11:02
 «Лайвы» Hi-Fi & High End Show - 28.04.2020 11:53
 Четыре дня до Hi-Fi & High End Show Урал - 17.09.2019 09:00
 Сюрпризы и розыгрыши на Hi-Fi Show 2019 Урал - 03.09.2019 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007