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Юбилей на крыше с видом на закат


20.09.2023 00:27

 

 

Компании LAX исполнилось 30 лет. Свой юбилей бренд, хорошо известный в мире профессионального аудио, отметил джазовым концертом на крыше одного из домов в самом центре Москвы.

 

Компания LAX была создана в 1993 году. Профиль её деятельности: разработка, производство и продажа профессионального звукового оборудования. LAX является официальным партнёром Олимпийского представительства Азии, которое реализует сотни проектов по всему миру.

 

Юбилейный концерт на крыше состоялся 14 сентября. Перед гостями – клиентами компании LAX, профессионалами из мира звука, журналистами профильных изданий и пр. – выступил квартет музыкантов-виртуозов PLANCK'sTONe. Исполненные музыкантами джазовые мелодии создали волшебную атмосферу праздника. Чудесная музыка, приятное общение, краски заката – юбилейное мероприятие удалось на славу и стало ярким и незабываемым событием для компании LAX и её партнеров.

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