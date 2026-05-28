ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Юбилей в Екатеринбурге


28.05.2026 21:12

 

 

Итоги юбилейной выставки Hi-Fi & High End Show Урал подвели организаторы мероприятия. Выставка ожидаемо имела большой успех: за два дня её посетили почти 3500 человек.

 

В отеле «Московская горка» участники Hi-Fi & High End Show Урал демонстрировали продукцию более 100 зарубежных и отечественных брендов; для некоторых новинок именно Екатеринбург стал площадкой для российского дебюта. Насыщенную экспозицию дополнила содержательная деловая программа: выступления экспертов отрасли, доклады представителей производственных и дистрибьюторских компаний, «круглый стол», посвящённый трендам и перспективам развития отечественного аудиорынка. Желающие проверить свою удачливость приняли участие в викторинах и розыгрышах ценных тематических призов. В зоне Hi-Fi Vinyl можно было выбрать и купить виниловые пластинки, в том числе редкие экземпляры.

 

В выставке Hi-Fi & High End Show Урал 2026 приняли участие компании ADK.Audio, Alcom, Aleks Audio, Armada Sound, Barnsly Sound Organization, Digis HiFi, Digital Fruits, Flatvox, Foster Group, Kennerton Audio Equipment, MMS Cinema, Music House, Pult.ru, Simple Distribution, Sonance Russia, TL Sound, UltraHD66.RU, «Галерея Назаров», «Петрик Аудио», «Шолохов». Следующее Hi-Fi & High End Show пройдёт в Москве 23-25 октября.

Связанные новости:
 Итоги «АудиоСаммита» 2026 - 13.05.2026 18:49
 Лекции и доклады на Hi-Fi & High End Show Урал - 07.05.2026 15:17
 Спикеры Hi-Fi & High End Show Урал 2026 - 29.04.2026 17:59
 Portable Hi-Fi & Audio Show: итоги - 27.04.2026 16:25
 Уральский юбилей - 27.04.2026 11:30
 Докладывает «Урал»… - 24.03.2026 12:45
 Юбилей за юбилеем - 30.01.2026 16:04
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007