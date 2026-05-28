Юбилей в Екатеринбурге

Итоги юбилейной выставки Hi-Fi & High End Show Урал подвели организаторы мероприятия. Выставка ожидаемо имела большой успех: за два дня её посетили почти 3500 человек.

В отеле «Московская горка» участники Hi-Fi & High End Show Урал демонстрировали продукцию более 100 зарубежных и отечественных брендов; для некоторых новинок именно Екатеринбург стал площадкой для российского дебюта. Насыщенную экспозицию дополнила содержательная деловая программа: выступления экспертов отрасли, доклады представителей производственных и дистрибьюторских компаний, «круглый стол», посвящённый трендам и перспективам развития отечественного аудиорынка. Желающие проверить свою удачливость приняли участие в викторинах и розыгрышах ценных тематических призов. В зоне Hi-Fi Vinyl можно было выбрать и купить виниловые пластинки, в том числе редкие экземпляры.

В выставке Hi-Fi & High End Show Урал 2026 приняли участие компании ADK.Audio, Alcom, Aleks Audio, Armada Sound, Barnsly Sound Organization, Digis HiFi, Digital Fruits, Flatvox, Foster Group, Kennerton Audio Equipment, MMS Cinema, Music House, Pult.ru, Simple Distribution, Sonance Russia, TL Sound, UltraHD66.RU, «Галерея Назаров», «Петрик Аудио», «Шолохов». Следующее Hi-Fi & High End Show пройдёт в Москве 23-25 октября.