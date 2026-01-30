Юбилей за юбилеем

30.01.2026 16:04

Ещё один юбиляр – компания JBL. В этом году бренду исполняется 80 лет, и в честь этой внушительной даты компания Harman Luxury Audio Group выпустила ограниченную партию акустических систем L100 Classic 80 Special Edition. «Внешность» у колонок, разумеется, винтажная, а вот «начинка» – самая современная.



L100 появились на рынке в 1970-х и до сих пор остаются одними из самых узнаваемых громкоговорителей, когда либо выпускавшихся под маркой JBL. Корпус отделан панелями из натурального дуба, гриль – фирменный Quadrex из вспененного материала. С коричневым цветом корпуса и гриля контрастируют чёрные диффузоры и порт фазоинвертора. Трёхполосная акустическая система оснащается басовиком диаметром 12", среднечастотным динамиком 5,25" и дюймовым твитером (купол с титановым покрытием, фирменный волновод с акустической линзой). Аттенюаторы на передней панели позволяют настроить звучание колонок в соответствии с особенностями акустики комнаты и личными предпочтениями пользователя.



JBL L100 Classic 80 Special Edition будут выпущены ограниченной партией, всего 800 пар, каждая будет тщательно настроена и снабжена памятной номерной табличкой с подписью главного инженера JBL Криса Хагена (Chris Hagen). В комплект поставки входят фирменные подставки JS-150; каждый акустический комплект отправится к покупателю в специальном защитном деревянном коробе. Начало отгрузок: февраль; цена: 7499 долларов.