Юбилейная акция Sennheiser

04.08.2020 11:28

Компании Sennheiser в нынешнем году исполняется 75 лет. К этой знаменательной дате бренд выпустил ряд новинок: MOMENTUM True Wireless 2, HD 450BT, HD 350 BT, CX 150 BT… А ещё разработал для своих поклонников серию праздничных акций и промо-кампаний.

Так, с 31 июля по 31 августа 2020 года в официальном интернет-магазине Sennheiser.ru действует специальная цена на компактную цифровую систему XSW Digital Vocal Set: её можно будет купить за 15900 рублей. Новая серия Sennheiser XS Wireless Digital – это беспроводные системы начального уровня, работающие по принципу plug & play (дословно «подсоедини и пользуйся»). Вместо кабелей в ней используются компактные передатчики и приёмники, работающие в не лицензируемой полосе спектра 2.4 ГГц. В комплект также входит кардиоидный динамический микрофон XS 1 и зажим и зарядный кабель USB-A—USB-C.

Каждое устройство оснащено всего одной кнопкой: с её помощью включается и выключается питание, соединяются устройства, отключается звук и мониторинг уровня заряда. При возникновении помех передатчик и приёмник перейдут на свободную частоту, обеспечивая надёжное и эффективное соединение. Устройства работают до 5 часов без подзарядки и заряжаются через USB-С. Одновременно можно использовать до пяти систем в радиусе до 75 м.