«Юбилейная» акустика Triangle

08.12.2021 10:23

В российских аудиосалонах появились новинки – специальные юбилейные версии колонок Triangle серии Esprit Ez, выпущенные к юбилею французской компании.

Полочные акустические системы Comete 40th Anniversary и напольники Antal 40th Anniversary оснащаются твитерами с позолоченным куполом из магниевого сплава, который дополнительно покрывается слоем розового золота. Такая структура обеспечивает высокую жёсткость купола и его устойчивость к резонансам, а также неокрашенное звучание в широком частотном диапазоне. Твитер нагружен на фирменный рупор с компрессионной камерой, что позволяет повысить эффективность его работы и выровнять диаграмму направленности. Triangle Comete 40th Anniversary также комплектуются НЧ-динамиком собственной разработки с диффузором из натуральной целлюлозы, а громкоговорители Triangle Antal 40th Anniversary – таким же среднечастотным драйвером, обеспечивающим более артикулированное и точное воспроизведения вокала и музыкальных инструментов, и басовыми динамиками нового поколения с диффузорами из древесной массы, льняного волокна и карбона.

В обеих моделях фазоинверторы размещены на передних панелях, поэтому колонки можно устанавливать близко к стене. Блок винтовых разъемов обеспечивает возможность двухкабельного подключения (Bi-Wiring / Bi-Amping). Корпуса «юбилейных» моделей – из MDF-панелей довольно большой толщины с отделкой натуральным деревом: светлым (Blond Sycamore) или тёмным (Santos Rosewood). Цена: Comete 40th Anniversary – 150 тысяч рублей за пару, Antal 40th Anniversary в два раза дороже.