Юбилейная серия к 110-летию Denon

09.09.2020 10:10

Бренду Denon исполняется 110 лет. В честь знаменательного события компания выпустит – ограниченным тиражом – четыре новых продукта. В юбилейную линейку входят AV-усилитель Denon AVC-A110, интегральный усилитель PMA-A110, SACD-проигрыватель DCD-A110 и головка звукоснимателя DL-A110. Все устройства имеют эксклюзивную отделку корпуса (графитовый цвет) и логотипы ‘110 Anniversary’ на передней панели. Их подлинность удостоверяется специальным сертификатом с подписью главного инженера компании.

Denon AVC-A110 – 13.2-канальный 8К AV-усилитель с поддержкой всех форматов объёмного звучания (Dolby Atmos, DTS:X, DTS:X Pro, IMAX Enhanced, Auro-3D). Мощность устройства – 210 Вт на канал для мощного и динамичного звука Denon. Он поддерживает воспроизведение видео в формате 8K/60Гц и 4K/120Гц и может использоваться не только как кинотеатральный, но и как игровой усилитель – благодаря автоматическому режиму с низкой задержкой (ALLM), переменной частоте обновления (VRR) и быстрой передаче кадров (QFT). Denon AVC-A110 оснащается беспроводной сетевой картой со встроенной мультирум технологией HEOS и поддержкой потоковых музыкальных сервисов Spotify, Amazon Music HD, Tune-In, SoundCloud, Deezer, TIDAL.

Denon PMA-A110 – интегральный усилитель с тяжёлым виброустойчивым корпусом, двуслойной стальной пластиной трансформатора, задней панелью новой конструкции с позолочёнными разъёмами и с новым ЦАП премиум-класса на четырёх микросхемах BurrBrown PCM1795, поддерживающим воспроизведение аудиофайлов высокого разрешения (до 384кГц/32бит). Устройство создано на безе запатентованной модифицированной двухтактной схемы усилителя мощности на полевых транзисторах сверхвысоких токов (UHC), которая обеспечивает мощность 160 Вт на канал. Благодаря новейшей технологии обработки звука Ultra AL32 Processing с удвоенной частотой дискретизации потока данных (с 384 кГц до 1,5 МГц) звук воспроизводится с высокой детализацией, без помех, и максимально соответствует исходному аналоговому сигналу. Для подключения внешних устройств предусмотрены три оптических и один коаксиальный вход с поддержкой потока PCM 192 кГц / 24 бит. Встроенный фонокорректор совместим с картриджами с подвижным магнитом (MM) и подвижной катушкой (MC).

Denon DCD-A110 - SACD проигрыватель премиум-класса с новейшим цифро-аналоговым преобразователем, усовершенствованным алгоритмом обработки сигнала Ultra AL32 и тяжелым алюминиевым шасси. В конструкции привода дисков использована фирменная технология Advanced S.V.H., полностью исключающая внутренние резонансы и внутреннюю вибрацию, вызванную вращением диска. Четыре ЦАП на микросхемах BurrBrown PCM1795 работают в параллельном режиме; блоки питания для цифровых и аналоговых схем полностью разделены и независимы; полностью дискретный фильтрующий каскад обеспечивает выдающиеся звуковые характеристики.

Denon DL-A110 – головка звукоснимателя с подвижной катушкой (MC), собранная вручную на заводе Denon Shirakawa Audio Works в Японии; так же 60 лет назад производились самые популярные за всю историю виниловых проигрывателей картриджи DL-103, оригинальный дизайн корпуса которых повторяет юбилейная модель. Хэдшелл весит всего шесть граммов и обеспечивает надежную фиксацию и идеальное позиционирование картриджа. DL-A110 обеспечивает, сбалансированную детальную звуковую картину с расширенными низкочастотными характеристиками и подходит широкому кругу любителей винила.