Юбилейный Moon

24.04.2020 13:43

К 40-летнему юбилею бренда Moon будет выпущена аудио система с соответствующим названием: Moon Anniversary Edition. Известно о ней пока немного, но производитель обещает, что устройство будет выдающимся…



Новая разработка – часть обширной программы, приуроченной к торжественной дате и предусматривающей выпуск нескольких новинок и проведение ряда праздничных мероприятий. Ожидается, что устройство будет иметь встроенные ЦАП с функцией стриминга 680D и усилитель 600i v2.



Всего будет выпущено 40 аудио систем, что автоматически переведёт их в разряд раритетов, обладателем которых мечтает стать любой аудиофил. Официальная презентация Moon Anniversary Edition запланирована на вторую декаду сентября, когда в Великобритании пройдёт (если не будет отменена или перенесена) выставка UK Hi-Fi Show.