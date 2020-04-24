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Юбилейный Moon


24.04.2020 13:43

 

 

К 40-летнему юбилею бренда Moon будет выпущена аудио система с соответствующим названием: Moon Anniversary Edition. Известно о ней пока немного, но производитель обещает, что устройство будет выдающимся…

 

Новая разработка – часть обширной программы, приуроченной к торжественной дате и предусматривающей выпуск нескольких новинок и проведение ряда праздничных мероприятий. Ожидается, что устройство будет иметь встроенные ЦАП с функцией стриминга 680D и усилитель 600i v2.

 

Всего будет выпущено 40 аудио систем, что автоматически переведёт их в разряд раритетов, обладателем которых мечтает стать любой аудиофил. Официальная презентация Moon Anniversary Edition запланирована на вторую декаду сентября, когда в Великобритании пройдёт (если не будет отменена или перенесена) выставка UK Hi-Fi Show.

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