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Just Video Walls: проектирование без забот


02.10.2023 10:54

 

 

Новый рабочий инструмент для инсталляторов – программа, созданная специалистами компании Just Video Walls, которая выпускает дисплеи на базе микросветодиодной технологии – для офисов, медиа- и игровых комнат, домашних кинозалов и пр. – и сама оказывает услуги по проектированию.

 

По заявлению разработчиков, с помощью этого софта интегратору понадобится менее пяти минут на то, чтобы составить базовый проект и рассчитать расходы на его реализацию. В программу нужно вводить самые общие параметры будущей системы; в этом и заключается главная «фишка» нового ПО. Пользователю не потребуется указывать, например, тип экрана или его размеры – программа сама предложит оптимальные варианты и подскажет, какое оборудование лучше установить в том или ином помещении. У ПО нет лимитов по размерам или соотношениям сторон проекционных экранов: разработчики считают, что подобные ограничения (как и безграничный выбор) могут отпугнуть и новичков в проектировании, и опытных интеграторов. Подход программистов из Just Video Walls заключается в упрощении: вы указываете базовые параметры пространства и интерьера – система подбирает экран подходящего размера и типа, гарантируя оптимальность выбора. При этом инсталлятор избавлен от необходимости выполнять долгие и сложные расчёты.

 

Завершающий этап – информация о ценах в нескольких вариантах: хороший, лучше, идеальный; такая выдача даёт интегратору возможность выбрать нужное в зависимости от потребностей и финансового положения заказчика. После этого инсталлятор может моментально скачать pdf-файл со всеми параметрами проекта, в том числе с техническими характеристиками оборудования. Все созданные проекты сохраняются в памяти; также можно отслеживать статус заказа (производства, поставка и пр.). В настоящее время программисты Just Video Walls проводят бета-тестирование своего продукта, которое, как ожидается, продлится до конца октября, и принимают заявки от тех инсталляторов, кто также хочет принять участие в этом процессе.

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