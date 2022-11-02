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К юбилею Polk Audio: Reserve R200 AE


02.11.2022 19:29

 

 

Компании Polk Audio исполняется 50 лет. К этой знаменательной дате приурочен выпуск юбилейной версии полочных акустических систем Reserve R200. Они получили название Reserve R200 AE (Anniversary Edition).

 

Корпуса колонок отделаны классическим шпоном «тёмная вишня». Динамики – дюймовый твитер Pinnacle с кольцевым излучателем и 6,5-дюймовый вуфер фирменной конструкции Turbine Cone. Первый обеспечивает «кристальную чистоту и детальность – вне зависимости от того, где сидит слушатель»; второй – «невероятную мощь, умопомрачительные средние частоты и детализированные басы». На задней панели – запатентованный порт фазоинвертора X-Port с акустическим фильтром Eigentone, устраняющий резонансы. Характеристики системы: АЧХ 51 Гц – 38 кГц; минимальный имеданс 3,8 Ом; чувствительность 86 дБ; рекомендованная мощность усилителя: 30-200 Вт.

 

На каждом громкоговорителе – металлическая плашка с выгравированной на ней подписью Мэттью Полка, серийным номером и логотипом бренда. Колонки будут выпущены ограниченной партией – всего 1000 пар. Предполагается, что эта акустика станет коллекционным товаром, ценность которого будет увеличиваться с годами. Каждый покупатель получит специальный сертификат, подтверждающий уникальность приобретаемых им устройств. Розничная цена: 1299 долларов США (за пару).

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