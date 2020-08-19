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Кабель для потокового аудио от Wireworld


19.08.2020 10:45

 

 

В ассортименте американской компании Wirewold Cable Technology появилась новинка – межблочный кабель для потокового аудио Stream Audio Interconnect. Его можно купить и в России – кабель уже поступил на склад российского дистрибьютора Wireworld.

 

Новая модель в серии Stream Audio - очень гибкие AWG кабели 25-го калибра. У кабеля витая двуслойная структура с восемью разделёнными параллельными проводниками. Как утверждается в пресс-релизе, «эта технология уменьшает электромагнитные завихрения и потери тока, возникающие в обычных многожильных и одножильных проводниках, и способна обеспечить слышимые и измеримые улучшения в сохранении музыкальных деталей и, естественного качества звука».

 

В кабелях Stream Audio, наряду со 100% экранированием, также применяется изоляция Composilex третьего поколения, позволяющая свести к минимуму слышимый трибоэлектрический шум, который генерируется внутри кабелей. Применение этого метода изоляции, по данным компании, «позволяет раскрыть реалистичную гармоническую структуру и пространственность оригинального звучания».

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