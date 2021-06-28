ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Кабель Inakustik Reference AC-1204 AIR MKII


28.06.2021 17:27

 

 

Для разработки силового кабеля Inakustik Reference AC-1204 AIR MKII были использованы технологии, раньше применявшиеся в модели LS-1204 AIR. Основные преимущества: конструкция Multicore, компенсирующая магнитные поля вокруг каждого проводника, и использование нескольких отдельных проводников, существенно снижающее общую индуктивность кабеля.

 

Скелетная структура кабелей, созданных по технологии Reference AIR, позволяет расположить каждый проводник на определённом расстоянии один от другого с изоляцией их воздухом. Такой «воздушный диэлектрик» снижает потери сигнала до минимума и значительно улучшает электрические параметры кабеля.

 

Кабели Reference AC-1204 AIR второго поколения комплектуются новыми разъёмами; они также доступны с вилками US NEMA. Технические характеристики нового продукта: номинальное напряжение 250 В переменного тока, номинальный ток 16 А, частота 50 Гц.

Связанные новости:
 Новая серия кабелей Inakustik White - 17.08.2017 13:45
 Inakustik: новый акустический кабель Reference LS-4004 Air - 07.06.2017 13:00
 Воздушный диэлектрик в акустических кабелях Inakustik LS-2404 AIR - 15.12.2016 14:00
 Inakustik в серии Referenz Selection - 21.11.2016 14:00
 Межблочный кабель Inakustik Referenz NF-2404 - 02.06.2015 11:00
 Портативные ЦАП Inakustik со встроенными усилителями - 15.08.2014 12:00
 USB-кабель Inakustik референсного класса - 11.08.2014 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007