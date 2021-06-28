Кабель Inakustik Reference AC-1204 AIR MKII

28.06.2021 17:27

Для разработки силового кабеля Inakustik Reference AC-1204 AIR MKII были использованы технологии, раньше применявшиеся в модели LS-1204 AIR. Основные преимущества: конструкция Multicore, компенсирующая магнитные поля вокруг каждого проводника, и использование нескольких отдельных проводников, существенно снижающее общую индуктивность кабеля.

Скелетная структура кабелей, созданных по технологии Reference AIR, позволяет расположить каждый проводник на определённом расстоянии один от другого с изоляцией их воздухом. Такой «воздушный диэлектрик» снижает потери сигнала до минимума и значительно улучшает электрические параметры кабеля.

Кабели Reference AC-1204 AIR второго поколения комплектуются новыми разъёмами; они также доступны с вилками US NEMA. Технические характеристики нового продукта: номинальное напряжение 250 В переменного тока, номинальный ток 16 А, частота 50 Гц.