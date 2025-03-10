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Кабели Airtech: старт продаж в России


10.03.2025 10:45

 

 

Дистрибьюторская компания TL-Sound (бывшаяTechnologica) объявила о начале продаж в России продукции, выпускаемой в лаборатории Airtech. Эта торговая марка появилась в 2013 году, её основателем является соучредитель Audio Analogue Клаудио Бертини; бренд принадлежит группе компаний AF Group SRL.

 

В Airtech разрабатывают и производят высококачественные кабели для аудиоаппаратуры. Использование кабельной продукции Airtech обеспечивает высокую точность передачи аудиосигнала и позволяет получить максимально чистый звук. В ассортименте компании представлены кабели разных видов: межблочные, акустические и силовые. Вся фирменная продукция изготавливается из цельной меди 7N OCC. Кабели подвергаются магнитно-индукционной электронной обработке: она улучшает проводимость кабеля, обеспечивает большую линейность передачи сигнала и улучшает переходный отклик.

 

В Россию TL-Sound привезёт кабели Airtech трёх основных линеек: Omega2, Evo2 и Zero. В каждую входят RCA-кабель, XLR-кабель, акустический и кабель питания. В линейке Omega2 представлены кабели начального уровня с оптимальным соотношением цены и качества. Кабели Evo2 предназначены для более искушённых аудиофилов; использование моделей из этой линейки ощутимо улучшает звучание аудиосистемы. Полностью раскрыть весь потенциал Hi-Fi и High End компонентов позволят кабели из флагманской серии Zero. На сегодня на складе TL-Sound уже имеется в наличии продукция серий Omega2 и Evo2, поступление кабелей Zero ожидается в ближайшее время.

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