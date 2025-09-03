Кабели ATEN для передачи видео на большие расстояния

03.09.2025 14:15

ATEN UE3410F и UE3415F – активные оптические кабели USB-C Ultra HD. Они поддерживают высокоскоростную передачу данных USB-C 3.2 Gen 2, потоковую передачу видео DisplayPort 2.1 и подачу питания.



Поддержка режимов DisplayPort 2.1 с USB 2.0 и DisplayPort 1.4 с USB-C 3.2 Gen 2 обеспечивает стабильность передачи видео в разрешении до 4K@60 Гц и данных на скорости до 10 Гбит/с. Увеличено расстояние подключения: данные и видео можно передавать на расстояние 10 (UE3410F) и 15 (UE3415F) метров без потери качества. Ещё одним преимуществом новинок является их способность подавать питание (Power Delivery до 60 Вт) на подключённые устройства.



Кабели ATEN UE3410F и UE3415F надёжно защищены от помех, электромагнитных и радиочастотных. Кабели обратно совместимы с USB 2.0/1.1, поддерживают HDR10 и защиту контента HDCP 2.2/2.3. Предусмотрено адаптивное переключение линий DP и USB: подключённое устройство автоматически выбирает оптимальный режим DisplayPort для высокоскоростной передачи и максимальной совместимости с предполагаемым вариантом применения. Новые модели активных оптических кабелей ATEN подходят для решения задач технического оснащения видеоконференций, профессиональных презентаций, для подключения мониторов, камер, планшетов и других устройств USB-C.