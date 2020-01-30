Кабели Chord Epic DIN

30.01.2020 07:00

Хорошая новость для владельцев компонентов Naim Audio, усилителей Quad старых моделей и другой аппаратуры с «вышедшими из моды» разъёмами DIN: у них появилась возможность купить кабели Epic, которые производит компания Chord.

Кабели с разъёмами DIN всегда были представлены в ассортименте Chord, однако до 2020 года использовать их могли только владельцы компонентов Clearline, Shawline, Signature, Sarum T и Chord Music. Кабельная продукция серии Epic занимает промежуточное положение между моделями базовой серии Shawline и более дорогой Signature; появление аналоговых межблочников Epic с разъёмом DIN значительно расширяет потребительский выбор.

Chord Epic DIN имеет ряд конструктивных особенностей: посеребренные проводники из меди высокой степени очистки, многослойная полиэтиленовая изоляция, экран из алюминиевой фольги для сигнальных и «земляных» проводников и общий экран для дополнительной защиты от радиопомех. Дополнительное снижение наводок и помех достигается с помощью фирменной геометрии расположения кабельных элементов Tuned ARAY. Поскольку кабели вручную изготавливаются на собственном заводе The Chord Company, производитель предлагает множество вариантов исполнения и комплектации новых Epic DIN, от метровых Epic 2RCA – 5DIN и Epic 5DIN – 2RCA до Epic 5DIN – 5DIN и Epic 4DIN – 1XLR разной длины (на заказ).