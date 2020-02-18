Кабели In-akustik: Referenz Micro Air

18.02.2020 07:00

Компания In-akustik представила новую серию соединительных кабелей Referenz Micro Air. При разработке новой продукции немецкие инженеры преследовали цель адаптировать физически заданное фильтрующее действие кабелей таким образом, чтобы потери качества звука и взаимодействия с аудиокомпонентами сводились к минимуму.



Эта задача реализована с помощью конструкции кабелей и тщательного выбора материалов. Центральным изоляционным компонентом является воздух. В качестве диэлектрика также используются концентрические медные проводники (архитектура Multicore): магнитные поля положительных и отрицательных проводников перекрываются и нейтрализуют друг друга. Это позволяет существенно снизить индуктивность кабеля, что гарантирует неискаженную передачу аудиосигнала в широком спектре частот. Тонкий слой полиэтилена защищает медь высокой чистоты от окисления.



Кабели Referenz с технологией Micro Air производятся на собственном заводе компании в Германии. Процесс сборки происходит вручную. После изготовления каждый кабель проходит проверку на качество, в том числе функциональную, и также подвергается механическим испытаниям. Кроме того, в рамках разработки продукта проверяется «живое» исполнение – чтобы обеспечить максимальную точности передачи сигнала.