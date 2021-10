Кабели Inakustik Premium HDMI 2.1

22.10.2021 10:29

Новые сверхвысокоскоростные кабели HDMI 2.1 из серии Inakustik Premium обеспечивают кристально чистое и чёткое изображение и динамичный звук высокой чёткости со скоростью передачи данных 48 Гбит/с.



Данные передаются без помех и потерь благодаря позолоченным (24 К) разъёмам и облуженным проводникам увеличенной толщины калибром 28 AWG из OFC меди высокой степени очистки. Кабели поддерживают аудиоформаты DTS Master, DTS:X, Dolby True HD и Dolby Atmos и технологии HDR10 +, Dolby Vision и Enhanced ARC (eARC), полностью соответствуют новейшему стандарт HDMI 2.1 и совместимы со старыми версиями HDMI. Новые модели специально разработаны для подключения цифровых AV-компонентов, например, телевизионных приставок, проигрывателей Blu-ray, AV-ресиверов, телевизоров, проекторов и игровых консолей (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PS3, PS3 Slim, PS4, PS4 Pro, Nintendo Switch и консолей следующего поколения, таких, как Xbox Series X или PlayStation 5), поддерживая разрешение Ultra HD 10k и частоту обновления до 120 Гц.



Программа сертификации Ultra High Speed HDMI является обязательной для каждого Ultra High Speed HDMI кабеля. Чтобы убедиться, что кабель был протестирован и сертифицирован, на упаковке нужно найти специальную наклейку с QR кодом и отсканировать её с помощью приложения HDMI Cable Certification (доступно в Apple App Store и Google Play Store). Благодаря голограмме, защищающей продукт от подделок, код не распознаётся на фотографиях и сайтах.