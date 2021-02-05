Кабели Little Lab Lake HDMI 2.1

05.02.2021 13:03

В салонах российских дилеров появилась новинка – HDMI кабели серии Lake производства компании Little Lab. Кабели относятся к продукции начального ценового сегмента.



Высокоскоростные кабели Lake поддерживают стандарт HDMI 2.1 и полностью отвечают требованиям, предъявляемым к изображению 8К/4320р: частота кадров 60р, пропускная способность 48 Гбит/с, поддержка HDR. Несмотря на невысокую цену, их можно использовать для подключения самых современных компонентов: дисплеев, телевизоров, проекторов и медиаплееров, AV-ресиверов и процессоров. Кроме того, кабели Lake совместимы с игровыми консолями PlayStation 5 и Xbox Series X.



Кабель Little Lab Lake HDMI 2.1 представляет собой витую пару с индивидуальным двойным экранированием алюминиевой и медной фольгой. Дополнительная медная оплетка создаёт общий экран, который позволяет свести к минимуму влияние внешних сил и помех. Проводники – из чистой бескислородной меди OFC с изоляцией из полиэтилена высокой плотности. Высококачественная плетёная изоляция – из ПВХ. Кабели поставляются в упаковке с откидным клапаном и тканевым мешочком – такая же используется в компании для более дорогих моделей. Длина Lake HDMI 2.1 – от 0,5 до 5 метров, розничные цены – от 3000 до 6400 рублей.