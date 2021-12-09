Кадры: из Apple в Bang & Olufsen

09.12.2021 09:39

Бывший старший исполнительный директор Apple Стивен Задески (Stephen Zadesky) присоединился к команде Bang & Olufsen в качестве независимого консультанта. Он будет оказывать компании поддержку в разработке новых устройств.

Задески более 20 лет занимал руководящие должности в Apple, в том числе должность технического директора, а также возглавлял группу специальных проектов. Он принималл непосредственное участие в создании и руководстве группами разработчиков первых моделей iPod и iPhone.

Основываясь на своем многолетнем опыте работы в области технологий, инженерии и бытовой электроники, Задески будет давать стратегические рекомендации работникам и руководителям творческих групп, осуществляющих разработку новых устройств Bang & Olufsen.