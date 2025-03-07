Как чистить наушники: Apple рекомендует

07.03.2025 15:31

Компания Apple опубликовала инструкцию по чистке фирменных наушников AirPods. Производитель рекомендует использовать для чистки специальный набор, выпускаемый под торговой маркой Belkin. Потребителям, которые не могут или не хотят покупать готовое решение, предлагается воспользоваться рекомендациями Apple и собрать чистящий комплект в домашних условиях.

Инструкция проста и понятна, правда, необходимые компоненты найдутся не у каждого. Потребуется мицеллярная вода, и не абы какая, а та, в которой содержатся каприловые/каприновые триглицериды PEG-6 (они действуют как обезжиривающий агент; Apple рекомендует продукцию фирм Bioderma или Neutrogena), дистилированная вода, детская зубная щётка с мягкой щетиной, две чашки (или другие ёмкости для воды) и бумажные полотенца. Примечательно, что раньше в инструкции предлагалось использовать обычную воду и уксус, но с появлением новых AirPods 4 обновилась и инструкция по чистке.

Те пользователи, кто привык в точности следовать рекомендациям производителей, могут купить чистящий комплект Belkin AirPods Cleaning Kit на сайте Apple; цена набора – 13 долларов США.



