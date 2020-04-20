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Как мыть пластинки и экономить?


20.04.2020 07:14

 

 

Ответ на вопрос даст австрийская компания Pro-Ject, которая начала продавать через российских дилеров новую вакуумную чистящую машинку для виниловых и шеллаковых пластинок.

 

Pro-Ject VC-E – поистине антикризисный вариант. Устройство имеет небольшие размеры и не займёт много места, что немаловажно в нынешние времена, когда все свободные полки заняты банками с тушёнкой и крупой. Это, конечно, шутка; а вот довольно скромная стоимость чистящей машинки (34000 рублей), безусловно, порадует любителей винила, которые под влиянием обстоятельств вынуждены сократить свои расходы.

 

Корпус Pro-Ject VC-E имеет алюминиевое покрытие, увеличивающее срок эксплуатации. Машинка надёжна в использовании и чистит пластинки быстро и качественно благодаря мощному насосу и увеличенной скорости вращения диска – она составляет 30 оборотов в минуту, так что процедура очистки для каждой стороны диска занимает всего несколько секунд.

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