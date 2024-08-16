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Как по маслу: Hegel H400 Streamliner


16.08.2024 10:15

 

 

Усилитель с функцией стриминга Hegel H400 не зря получил название Streamliner: в английском языке это слово используется, когда разговор заходит об автомобилях обтекаемой формы. Hegel H400 войдёт в жизнь настоящего аудиофила так же стремительно и легко, как проносится по скоростному шоссе автомобиль с высокими аэродинамическими качествами.

 

«На борту» усилителя мощностью 250 Вт на канал (8 Ом) – цифро-аналоговый преобразователь; стриминг осуществляется через соединение по Ethernet или Wi-Fi. Поддерживаются AirPlay, Spotify Connect, Roon Ready, Tidal Connect, Google Cast и UPnP. Класс усиления: AB. Конструкция «двойное моно» и симметричная компоновка обеспечивают превосходное качество звука. H400 может «раскачать» любую акустическую систему, даже самую капризную, подключиться к любому источнику и воспроизводить любые аудиофайлы. Управление устройством осуществляется через мобильное приложение или с помощью двух многофункциональных поворотных регуляторов: их можно крутить, чтобы выбрать источник сигнала или изменить уровень громкости, а можно нажимать – чтобы заглушить звук, поставить воспроизведение на паузу или выбрать нужный пункт меню.

 

Новинка заменит выпускавшуюся до недавних пор модель H390. Заявлены принципиально новая стриминговая платформа, аудиоплата и несколько других усовершенствований. Эквалайзера нет, благодаря чему сохраняется целостность сигнала, а технология SoundEngine 2 обеспечивает мгновенную коррекцию искажений. Подключённые цифровые аудиоисточники усилитель распознаёт автоматически и переключается на нужный вход, устраняя необходимость ручного выбора. Для всех входов можно установить фиксированную громкость, что позволяет использовать предусилители домашнего кинотеатра и компоненты мультирум.

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