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Как рыба в воде: Gallo Habitat


08.07.2021 12:18

 

 

Британский производитель акустических систем Gallo Acoustics выпустил новую серию громкоговорителей под названием Habitat. Классические модели в сферическом корпусе Micro и A’Diva теперь выпускаются во влагонепроницаемых корпусах.

 

Уровень защиты – IP66. Колонки можно устанавливать на террасах, под навесами или просто на наружной поверхности стен. Громкоговорители в полностью стальном корпусе со стальными же защитными решётками не боятся дождя, направленного солнечного света и отрицательных температур (рабочий диапазон -20 to +50 °C). Специально для моделей серии разработан водонепроницаемый трёхдюймовый драйвер. Колонки новой линейки Habitat выпускаются в трёх вариантах отделки. Доступные цвета: сатинированный чёрный, матовый белый, матовая нержавеющая сталь. Для настенного монтажа предусмотрены крепления (не входят в комплект поставки) – они окрашиваются в те же цвета и тоже имеют защиту от влаги.

 

Основные характеристики: АЧХ 100 Гц – 20 кГц / 80 Гц – 22 кГц (Micro / A’Diva), чувствительность 86 дБ / 85 дБ соответственно, импеданс 8 Ом.

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