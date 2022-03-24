Как Sonos, но Audio Pro…

24.03.2022 00:59

В модельном ряду Audio Pro появился новый беспроводной громкоговоритель A15. «Специализация» колонки – уличный звук: акустическая система предназначена для использования вне жилых помещений. Эксперты считают, что A15 – прямой конкурент Sonos Move.

Небольшой (206х286х137 мм, 3,4 кг) громкоговоритель поддерживает Apple AirPlay 2 и Google Cast и может использоваться как часть мультирум-системы вместе с другими колонками Audio Pro или акустическими системами сторонних брендов, также поддерживающими AirPlay и Google Cast. Корпус колонки – влагозащищённый (IPX2): электронной начинке не повредят дождевые капли, падающие под углом до 15 градусов. Внутри – усилитель класса D (10 Вт + 30 Вт), дюймовый твитер и вуфер 4,5”. АЧХ: 45 Гц – 22 кГц. Встроенный аккумулятор с возможностью подзарядки рассчитан на 11 часов работы – при уровне громкости 50% от максимального. Если выкрутить регулятор громкости на максимум, одного заряда батареи хватит на восемь часов.

Колонка снабжена ручкой для переноски. Как и фирменные модели A10 и A26, новый A15 «обёрнут» тканым материалом; цвета – тёмно-серый меланж или светло-серый. Розничная цена новинки – 400 евро / долларов США.