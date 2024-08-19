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Как стекло: Pro-Ject XA B


19.08.2024 08:18

 

 

Новейшее пополнение серии X – виниловый проигрыватель XA B. В пресс-релизе его описывают словами «звук высочайшего качества и премиальный внешний вид». Последний достигнут использованием прозрачного акрила, первый – продуманным сочетанием всех элементов конструкции.

 

Новая «вертушка» комплектуется десятидюймовым литым алюминиевым тонармом, головкой звукоснимателя Pick it PRO Balanced и изолирующими ножками особой конструкции. Звучание, как сообщает производитель, «живое, динамичное и детализированное». Аудиосистему на базе XA B рекомендуется дополнить качественным кабелем и фирменным балансным фонокорректором-предусилителем, например, Phono Box S3 B, Phono Box DS3 B, Tube Box DS3 B или Phono Box RS2.

 

Есть балансный выход 5-pin DIN (без RCA, но кабель DIN > RCA/ground входит в комплект поставки). Скорость вращения диска: 33 или 45 оборотов в минуту. Проигрыватель Pro-Ject XA B поставляется с внешним блоком питания (15 В 0,8 А DC), пылезащитной крышкой, войлочным ковриком. Весит устройство 8 кг.

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