Как в кинотеатре: 4K-проекторы ROLY серии E

02.04.2025 14:57

Компания ROLY выпустила две первые модели фирменных лазерных 4К-проекторов. Компактные проекторы RL-E6Q и RL-E7Q отличаются повышенной яркостью и обеспечивают «чёткое изображение высокого разрешения с цветопередачей кинотеатрального уровня».

Технология диагонального сдвига пикселей создаёт картинку, визуально неотличимую от нативного 4К разрешения. Световой поток ROLY RL-E6Q и RL-E7Q – 6000 и 7000 люменов. Источника света – мощный лазер, работающий в связке с люминофорным колесом. Три раздельные ЖК-матрицы «отвечают» за красный, зелёный и синий цвета, что позволяет получить более высокую цветовую яркость, сочность и насыщенность, а также плавное, без рывков, изображение. Новые проекторы ROLY характеризуются стабильностью работы, высокой энергоэффективностью и длительным сроком службы (20000 часов в обычном режиме, до 25000 часов – в экорежиме), их можно использовать в музеях, на выставках, в конференц-залах, системах видеосимуляции и видеомэппинга.

RL-E6Q и RL-E7Q оснащаются стандартным объективом, также можно использовать альтернативные короткофокусный зумируемый Т68 и ультракороткофокусный фиксированный Т5. Помимо оптического зума есть цифровой, а также функция цифрового сдвига изображения и система цифровой коррекции геометрических искажений. Последняя позволяет компенсировать трапецеидальные искажения, корректировать более сложные криволинейные, возникающие при проецировании на сферические и цилиндрические поверхности, а также осуществлять произвольную многоточечную коррекцию по схеме 5х5 или 9х9 точек в тех случаях, когда необходимо покрыть изображением сложные геометрические формы и арт-объекты. Проекторы можно устанавливать с любым наклоном относительно горизонта. Управление –дистанционное, по сети LAN или через интерфейс RS232. Для подключения внешних источников предусмотрены входы HDMI и VGA. Имеется встроенный динамик мощностью 10 Вт и USB-медиаплеер с возможностью воспроизведения фото и видео.



