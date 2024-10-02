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Как вы яхту назовёте… «Большой» звук Morel Biggie


02.10.2024 17:27

 

 

На выставке Hi-Fi & High End Show (она пройдёт в Москве 18-20 октября) будут показаны активные портативные акустические системы Morel Biggie. Эта модель – обладатель награды EISA 2024-2025 в категории «Портативный громкоговоритель».

 

Колонка оснащается фирменными драйверами: 100-мм низкочастотником и 25-мм мягкокупольным твитером. Они обеспечивают высокую точность басов и кристальную чистоту высоких частот. В названии колонки (от слова big, «большой» в переводе с английского) отражена её исключительная особенность: отличительная черта этого компактного устройства – естественность звучания на любой громкости, на что способны далеко не все портативные аудиосистемы. Такой результат стал возможен благодаря DSP-технологии для точной настройки аудиовыхода.

 

Миниатюрный громкоговоритель (его размеры: 18х18х11,5 см, весит колонка чуть больше 2,5 кг) поддерживает подключение по Bluetooth на расстоянии до 100 м от источника звука. Полностью беспроводное (TWS) сопряжение двух Biggie позволяет получить небольшую, но громкую и мощную стереосистему. Аккумулятор – долговечный и ёмкий, он рассчитан на 20 часов воспроизведения аудио при нормальном уровне громкости. При необходимости батарею можно быстро подзарядить по USB-C. У колонки есть удобная ручка для переноски, выполненная из качественного кожзаменителя; элементы управления – с подсветкой. Колонка Morel Biggie выпускается в девяти цветах.

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