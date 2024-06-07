Как выбрать телевизор? Подскажет Hyundai

07.06.2024 01:50

Компания Hyundai составила необычное руководство для покупателей. Рекомендации в нём основаны на потребительских предпочтениях, касающихся телевизоров и ТВ-контента. Качество изображения и звука, желание получить «картинку как в кино», использование ТВ не только для просмотра телепрограмм, но и для компьютерных игр, и так далее – всё это учитывалось, чтобы выявить основные типы покупателей и разработать для каждого рекомендации, позволяющие избежать ошибок при выборе модели телевизора.



Всего выделили шесть типов. Первый, получивший условное название «домашний киноман» – потребитель, для которого основными требованиями к телевизору является близкое к кинематографическому качество: высокая детализация изображения, хороший звук, ощущение присутствия в кадре. Таким покупателям подойдут 4K ТВ с большой диагональю и аудиосистемой с поддержкой Dolby Atmos. Фанатичным телеигроманам (ещё один тип) нужны OLED ТВ с особыми характеристиками: частотой обновления 120 Гц, минимальным инпут-лагом (задержкой между нажатием кнопки и откликом на экране) и специальными геймерскими функциями, такими, как режим FreeSync/G-Sync, VRR, ALLM, поддержка 4K@120fps через HDMI 2.1.



Покупателей третьего типа в Hyundai назвали хейтерами тишины; для них телевизор – в первую очередь источник фоновых звуков. Такие люди почти не смотрят на экран; могут включить ТВ – и тут же уйти в другую комнату, заниматься домашними делами. Им не стоит выбирать высокотехнологичные модели с большой диагональю: 24-32-дюймовое LED-устройство с удобным интерфейсом и простым управлением полностью удовлетворит их потребности. Четвёртый тип, хотя и похож на третий, но имеет свои особенности. К нему отнесли людей, которые чаще всего смотрят телевизор перед сном – он действует на них как снотворное. Здесь оптимальным выбором также станут небольшие устройства (с экраном, размер которого не превышает 43 дюйма по диагонали), а из специальных функций могут пригодиться таймер сна и автовыключение. Мощная аудиосистема в таком телевизоре не нужна.



Особый тип покупателей – так называемый «примерный семьянин»: ищет телевизор не для себя, а для всей семьи сразу. В этом случае телевизор должен быть универсальным, а значит – высокотехнологичным. И умным: он позволит смотреть фильмы онлайн, слушать музыку, пользоваться приложениями и выходить в интернет. Обязательна поддержка HDR10, HDR10+ и Dolby Vision – чтобы цвета были сочными и яркими, а звук максимально качественным. Не помешает простой и интуитивно понятный пульт ДУ, а то и голосовое управление. Важным фактором является и дизайн: покупатели этого типа, как правило, относятся к телевизору ещё и как к эффективному вложению средств и важной детали интерьера... На телевизоры с функцией Smart TV следует обратить внимание и потребителям шестого типа; маркетологи Hyundai придумали для них определение «деловой мультиспециалист». Такой человек считает телевизор не столько развлечением, сколько умным помощником, который позволяет быть в курсе происходящих событий. Цена устройства имеет значение и в этом случае; Hyundai рекомендует выбирать телевизоры надёжные и многозадачные, но не переплачивать за флагманские модели с большим выбором функций, часть которых может оказаться невостребованной.