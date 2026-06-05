Как здорово, что есть Hisense

05.06.2026 14:39

В российских магазинах появились в продаже портативные колонки Hisense, которые можно брать с собой в поездки, на дачу, на пляж, использовать их для проведения вечеринок на открытом воздухе и т.д. Создать «атмосферу вечного праздника» Hisense предлагает с помощью многофункциональных FlexBoom, WeBoom и VoyageBoom.



«Младшая» модель в новой линейке – Hisense FlexBoom. Это устройство мощностью 80 Вт, с двумя встроенными динамиками и парой пассивных низкочастотных излучателей. Заряда аккумулятора хватит на 20 часов непрерывной работы, 10 минут подзарядки – ещё на два часа прослушивания музыки, а полностью аккумулятор зарядится за три часа. Защита от пыли, песка и воды: IP67. Есть FM-радио, поддержка Auracast и Bluetooth и TWS для обмена данными, эквалайзер с шестью интеллектуальными режимами. Управление – вручную или через приложение ConnectLife.



У WeBoom динамиков четыре, а мощность – до 140 Вт. Аккумулятор рассчитан на сутки работы без подзарядки. Для переноски есть съёмный ремешок, для хорошего настроения – яркая фоновая подсветка. Можно подключить колонку к проектору, активировать режим «Киноночь» и организовать кинотеатр на выезде.



Самая мощная из трёх новинок – VoyageBoom с её 272 Вт и встроенным сабвуфером. Эта акустическая система снабжена разъёмом для микрофона и гитары и специальным режимом «Свет костра» – можно встречаться с друзьями и петь «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» без перерыва в течение суток, одновременно заряжая телефон, чтобы потом поделиться фотографиями с тем, кто не поехал...