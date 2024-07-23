Какое лето без винила?

23.07.2024 10:38

28 июля в Москве пройдёт юбилейный виниловый маркет Vinyl Garage Market – мероприятию исполняется десять лет.



Десятый день рождения Vinyl Garage Market отпразднует в последнее воскресенье июля, в стенах и дворе уютного ресторана Blanc на Хохловке. Организаторы приглашают всех, кто любит хорошую музыку и хочет пополнить свою коллекцию виниловых пластинок. Обещают летнее настроение, интересные истории о том, как начинался маркет, диджей-сеты и многое другое. Вход свободный, начало в 15:00.



Адрес: станция метро «Китай-город», Хохловский переулок, 7-9, стр. 2.



