Kaleidescape остался без со-основателей

28.09.2021 00:01

Очень неожиданные новости пришли из США: со-основатели Kaleidescape Майкл Малькольм (Michael Malcolm) и Чина Шринивасан (Cheena Srinivasan) ушли из компании.



Как выяснилось, Малькольм покинул Kaleidescape пару месяцев назад, а Шринивасан последовал его примеру около недели назад. Никаких официальных заявлений по этому поводу сделано не было. Добиться разъяснений невозможно; одному из специализированных AV-изданий удалось связаться с Шринивасаном, который подтвердил факт смены руководства и уверил собеседника в том, что новый генеральный директор компании Тэлоу Стэнсбери (Tayloe Stansbury) – эту должность тот занимает с октября 2020 года – очень компетентный и внимательный руководитель, и бренд находится в надёжных руках.



По словам Шринивасана, и он, и Малкольм остались в числе собственников бренда и, даже отказавшись от повседневных операционных ролей, не отстранены от деятельности компании полностью. Более того, Шринивасан является советником генерального директора и готов помочь в случае, если в компании возникнут какие-то проблемы. Никакой другой информации о произошедшем в Kaleidescape на сегодня нет.