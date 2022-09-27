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Калькулятор для инсталляторов


27.09.2022 00:31

 

 

Инженеры североамериканской компании Audio Advice, которая занимается продажами аудио- и видео оборудования для дома, создали новый инструмент для инсталляторов. Это бесплатный онлайн калькулятор для расчёта расстояний от проектора до проекционного экрана, позволяющий найти оптимальное место для размещения проектора в домашнем кинозале.

 

Чтобы получить нужные данные, требуется указать размер экрана и коэффициент яркости, а также используемую модель проектора. Учитываются особенности той или иной инсталляции, например, ситуации, когда проектор смещён относительно центра экрана или установлен выше, чем нужно. Калькулятор выдаёт три варианта: минимально возможное расстояние, максимальное расстояние, а также идеальный вариант, при котором достигается наибольшая яркость изображения. Все данные получены на основании измерений, проведённых в собственной лаборатории компании-разработчика. В Audio Advice утверждают, что их цифры более точные, чем те, что указаны в информационных материалах самих производителей.

 

В разработанной Audio Advice программе также имеются данные о шумности различных проекторов. На основе этой информации инсталляторы и конечные пользователи могут выбрать более тихую модель проектора и определить оптимальное место для установки.

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