Камера с интеллектом: Lumens VC-TR41N


27.03.2026 13:46

 

 

Lumens VC-TR41N – поворотная PTZ-камера с искусственным интеллектом, поддержкой популярного формата потоковой передачи NDI и широким набором функций автоматизации видео. Новинка разработана на базе модели VC-TR41 и предназначена для использования в переговорных комнатах, на «живых» мероприятиях и пр. Она обеспечивает полный рабочий процесс производства и доставки медиаконтента, имеет широкий набор продвинутых функций и совместима с инструментами сторонних производителей и разработчиков программного обеспечения.

 

Камера Lumens VC-TR41N оснащается сразу двумя объективами: основной, FHD с 20-кратным оптическим зумом, «захватывает» объекты на различных дистанциях и гарантирует чёткость и качество изображения; второй, фиксированный панорамный, даёт широкий угол обзора для охвата больших пространств и создания общих планов. Таким образом, камера может одновременно выполнять задачи детального фокусирования и широкоформатного наблюдения. Поддержка NDI HX3 обеспечивает высокое качество передачи видеосигнала с минимальной задержкой, а интеллектуальное отслеживание движения и автокадрирование – бесперебойную съемку, поскольку камера автоматически захватывает движение и показывает спикеров крупным планом.

 

Предусмотрен широкий выбор вариантов подключения: HDMI, 3G-SDI, USB, IP; поддерживается питание, передача видео и управление по одному кабелю Ethernet (PoE). Используя Lumens VC-TR41N, конечные пользователи получают простое управление и могут сосредоточиться на проведении встречи, а не на управлении камерой, а системные интеграторы – упрощённую установку и обслуживание благодаря совместимости камеры с различными протоколами и интерфейсами (VISCA, ONVIF, NDI) и возможность настройки и управления через веб-интерфейс.

