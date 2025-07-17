Kandao: Daisy Chaining для ВКС

17.07.2025 13:30

Компания Kandao объявила о добавлении новой функции Daisy Chaining в устройства фирменной серии Meeting Ultra. Технология последовательного подключения нескольких устройств расширяет возможности видеоконференцсвязи, обеспечивая полное покрытие переговорной комнаты на 12-18 человек без «слепых» зон.



Благодаря появившейся возможности каскадного подключения Kandao Meeting Ultra («умная» конференц-камера с двумя 4K-объективами, панорамным изображением и AI‑алгоритмами автоматического кадрирования, фокусировки на спикерах и подавления шумов) превратилась в модульную систему. Теперь потребители могут сочетать устройства Kandao Meeting Ultra и Kandao Meeting Standard, напрямую подключая хост и вспомогательное устройство через USB-кабель и тем самым создавая единое решение для синхронной работы, с несколькими камерами и микрофонами.



Рекомендуемое расстояние для каскадного подключения: от 1,5 до 4,5 м, что оптимально для конференц-залов среднего размера на 12-18 человек. При этом полностью устраняются «слепые» зоны, что особенно важно для пользователей, принимающих участие в конференции удалённо. Поддерживаются оба режима работы: автономное использование (Standalone) и подключение к ПК (USB Mode); допустимые конфигурации: 2 х Kandao Meeting Ultra, 2 х Kandao Meeting Ultra Standard, 1 х Kandao Meeting Ultra + 1 х Kandao Meeting Ultra Standard.



