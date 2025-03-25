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Kandao Meeting Ultra сертифицирована для работы с Zoom


25.03.2025 13:42

 

 

4K-система «всё-в-одном» Kandao Meeting Ultra прошла полную сертификацию Zoom. Современное решение для высокоэффективной и надёжной видеоконференцсвязи полностью совместимо с популярными платформами Zoom, Tencent Meeting, Skype и Microsoft Teams.

 

Использование системы Kandao Meeting Ultra – это гарантированно высокое качество видео и звука. Система с искусственным интеллектом обеспечивает возможность масштабирования, проста в установке и универсальна: решение подходит как для малых и средних помещений с числом участников конференции от двух до 18 участников, так и для больших конференц-залов; в последнем случае необходимо объединение нескольких (до четырёх) устройств с ПО Kandao Meeting Omni.

 

В комплект входят два сенсорных экрана FHD 15,6”, всенаправленные микрофоны, Hi-Fi динамик с шумоподавлением и панорамная (360 градусов) 4K HDR камера с двойным захватом. Спикер может свободно перемещаться по комнате во время презентации благодаря функции отслеживания лиц и движений. Kandao Meeting Ultra работает на базе ОС Android и может использоваться как отдельное устройство и как USB-камера.

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