Kanto Audio – официально в продаже в России

08.10.2025 14:03

На российском рынке официально начались продажи компактных акустических систем и AV-стоек, выпускаемых под торговой маркой Kanto Audio. Поставками и продвижением занимается дистрибьюторская компания Barnsly.



Продукция Kanto Audio – элегантные аудиорешения с превосходным звуком, а также стильные и функциональные стойки, разработанные специально для фирменных колонок. В ассортименте канадской компании, основанной почти 20 лет назад – полочные и настольные громкоговорители, сабвуферы и разнообразные подставки. Флагман модельного ряда – акустическая система TUK, двухполосная активная беспроводная стереопара с нагруженными на тыловой порт фазоинвертора пятидюймовыми басовиками с алюминиевым диффузором и высокочастотными излучателями Хейла. Мощность встроенного усилителя (Class D): 65 Вт на канал. Есть встроенный фонокорректор, стандартный аналоговый вход, USB и оптический разъём, а также выходы на сабвуфер и наушники. Поддерживается Bluetooth aptX HD; в комплект поставки входит пульт дистанционного управления, с помощью которого можно задействовать темброблок.



Категория сабвуферов представлена двумя моделями с басовыми драйверами диаметром 6 и 8 дюймов и усилителями мощностью 200 и 300 Вт. Есть регулировка уровня сигнала, частоты среза и фазы, необходимые для полноценной интеграции в аудиосистему. Стойки – в широком ассортименте: это и специальные компактные настольные подставки, которые обеспечивают необходимую высоту установки, угол наклона и вибропоглощение, и полноразмерные напольные стойки разной высоты и «грузоподъёмности», с поворотными верхними площадками и засыпные.