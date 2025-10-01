Kanto Audio UKI: потенциальный бестселлер

01.10.2025 14:41

Новая разработка канадской компании Kanto Audio, активная акустическая система UKI, обещает стать бестселлером в том числе благодаря цене. Новинка ещё доступнее других моделей из ассортимента бренда (она стоит менее 270 долларов США), а благодаря совсем небольшим размерам будет востребована среди потребителей, не располагающих просторной жилплощадью.



UKI – не просто компактная, а суперкомпактная аудиосистема: высота колонок – всего 16 см. Громкоговорители оснащаются ¼-дюймовым твитером с шёлковым куполом и трёхдюймовым мидбасовым драйвером. Полного перечня технических характеристик пока нет, новинка совсем свежая, но производитель обещает «исключительную чистоту звука».



Удобство подключения обеспечивает вход USB-C. Через входные разъёмы RCA колонки можно подключить к проигрывателю винила (со встроенным предусилителем) или имеющейся многокомпонентной Hi-Fi системе. А если аудиопредпочтения ограничиваются стримингом музыки напрямую со смартфона, есть поддержка Bluetooth. Кроме того, имеется вход для наушников и выход для сабвуфера. Варианты цветов: белый, чёрный, синий, зелёный. Начало продаж – в ноябре.



