ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Kanto: новые модели кронштейнов для ТВ


22.09.2025 14:35

 

 

Бренд Kanto на выставке CEDIA Expo 2025 показал три новые модели настенных кронштейнов: PMX900HD, рассчитанную на профессионалов-инсталляторов, а также супертонкие PT405 и PF405.

 

Кронштейн PMX900HD будет доступен для заказа не раньше начала будущего года. Он предназначен для установки очень больших (с диагональю от 65 до 140 дюймов) и очень тяжёлых (до 124 кг) ТВ-дисплеев. Это ещё более продвинутая по сравнению с моделями фирменной линейки Pro Series монтажная система – крепкая, позволяющая отстроить положение дисплея с высокой точностью и простая в установке. Она даёт возможность дополнительно менять положение по вертикали уже установленного на кронштейн телевизора и выдвигать его вперёд на 83 см, при этом в сложенном состоянии глубина кронштейна составляет всего 68 мм.

 

Модели PT405 и PF405 – ультратонкие (15 мм): ни одно другое крепление из ассортимента Kanto не позволяет разместить дисплей настолько же близко к стене. Эти две новинки подходят для телевизоров с диагональю дисплея от 40 до 90 дюймов и весом до 56 кг. Начало продаж – четвёртый квартал нынешнего года.

Связанные новости:
 Кронштейн для ТВ: двигай как хочешь - 12.12.2024 14:37
 Kanto Ora4: басят не по-детски - 07.11.2024 10:55
 Стойки и крепления Sanus: новая серия для беспроводной акустики - 02.08.2024 15:23
 Сверхпрочное крепление для настенной установки ТВ-панелей - 24.07.2024 11:21
 PROFDISPLAY помогает - 03.06.2024 13:53
 Новинка в ассортименте FIX: ультратонкое крепление для ТВ - 30.05.2024 17:43
 Встраиваемые крепления Sanus: эстетично и удобно - 02.04.2024 12:55
 Беспроводная акустика начального ценового диапазона Kanto REN - 22.02.2024 16:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007