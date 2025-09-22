Kanto: новые модели кронштейнов для ТВ

22.09.2025 14:35

Бренд Kanto на выставке CEDIA Expo 2025 показал три новые модели настенных кронштейнов: PMX900HD, рассчитанную на профессионалов-инсталляторов, а также супертонкие PT405 и PF405.



Кронштейн PMX900HD будет доступен для заказа не раньше начала будущего года. Он предназначен для установки очень больших (с диагональю от 65 до 140 дюймов) и очень тяжёлых (до 124 кг) ТВ-дисплеев. Это ещё более продвинутая по сравнению с моделями фирменной линейки Pro Series монтажная система – крепкая, позволяющая отстроить положение дисплея с высокой точностью и простая в установке. Она даёт возможность дополнительно менять положение по вертикали уже установленного на кронштейн телевизора и выдвигать его вперёд на 83 см, при этом в сложенном состоянии глубина кронштейна составляет всего 68 мм.



Модели PT405 и PF405 – ультратонкие (15 мм): ни одно другое крепление из ассортимента Kanto не позволяет разместить дисплей настолько же близко к стене. Эти две новинки подходят для телевизоров с диагональю дисплея от 40 до 90 дюймов и весом до 56 кг. Начало продаж – четвёртый квартал нынешнего года.