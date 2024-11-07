Kanto Ora4: басят не по-детски

07.11.2024 10:55

Больше мощности и больше басов обещает канадский производитель акустических систем Kanto тем, кто находится в поиске колонок для своего компьютера. Новая модель Ora4 Reference – та же Ora, но с низкочастотным драйвером большего диаметра, а потому более мощная.



Новинка уже появилась в продаже. Колонки Ora4 Reference немного превосходят громкоговорители Ora по размерам, а вот весят почти в два раза больше: 1,95 кг вместо 0,95 кг. Очевидно, что конструктивно эти две модели значительно отличаются. Принципиальная разница – в используемых усилительном модуле и динамиках. Новинка оснащается такими же твитерами, что и её предшественница (шёлковый купол, диаметр 0,75”), а вот низкочастотные динамики здесь четырёхдюймовые вместо трёхдюймовых, и алюминиевые, а не бумажные. Мощность Ora – 50 Вт; новые Ora4 благодаря паре усилителей класса D мощнее на 40% (RMS 70 Вт)



АЧХ Kanto Ora4: 60 Гц – 22 кГц. Коммутация осуществляется через порт USB-C, стерео RCA и сабвуферный выход. Поддерживается подключение по Bluetooth 5.0 (AAC и SBC). Ora4 может работать с цифровыми источниками и воспроизводить аудио высокого разрешения без потерь (до 24 бит / 96 кГц); возможности Ora ограничены файлами CD-качества (16 бит / 48 кГц). Цвета корпуса Ora4 Reference: матовый белый, матовый чёрный.



