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«Капсула Мини»: зелень, синь и терракота


25.11.2021 20:34

 

 

Чуть меньше двух лет назад мы писали о том, что Mail.ru Group начала собирать предзаказы на интеллектуальные громкоговорители «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». За это время компания успела выпустить не только обещанную «Капсулу», но и модель «Капсула Мини».

 

Это миниатюрная «умная» колонка, которая показывает время и погоду, подстраивается под освещение в комнате и даже способна выражать эмоции – с помощью специальной подсветки, благодаря которой кажется, что колонка очень рада видеть вас видеть и даже жмурится от удовольствия. Голосовой помощник «Маруся» может поделиться последними новостями, прочитать сообщения, пришедшие по электронной почте, заказать еду или такси – без необходимости заходить в специальное приложение – или наговорить звуковое послание друзьям в «ВКонтакте». Подключение к телефону по Bluetooth или через Spotify Connect позволит слушать плейлисты из любых музыкальных сервисов. Колонку можно связать с внешней акустикой и управлять аудиосистемой с помощью голосовых команд. Также доступно управление элементами «умного дома» и всевозможными интеллектуальными электронными устройствами, например, светильниками, кондиционерами или пылесосом – «Капсула Мини» поддерживает возможность подключения к продукци более чем 30 брендов, работающих в категории «умный дом».

 

Внутри компактного корпуса – пятиваттный широкополосный динамик (42 мм) и четыре цифровых микрофона. Разъёмы: USB Type-C и 3,5 мм стерео аудиовыход. Колонка весит всего 305 г (вместе с блоком питания), а её размер – 45 х 100 мм. Со вчерашнего дня можно купить смарт-спикер «Капсула Мини» в трёх новых цветах: хвойном зелёном, морском синем и терракотовом.

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