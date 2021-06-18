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Картридж VPI Shyla


18.06.2021 13:50

 

 

MC-картридж Shyla – плод совместных усилий инженеров VPI Industries и Audio-Technica; последняя выпускает серию картриджей ART, на базе которых и создана новинка. 

 

Звук, который даёт использование картриджа Shyla с двойной подвижной катушкой, отличается естественностью, динамикой, подчёркнутыми средними частотами, глубокими басами и детальностью в верхнем частотном диапазоне. Контроль не теряется даже во время сложных переходов – благодаря магнитному сердечнику премиум-класса, игле Special line contact и кантилеверу из твердого бора диаметром 0,26 мм.

 

В катушках и клеммах Shyla используется PCOCC (монокристаллическая медь) высокой чистоты и с отличной проводимостью. Форма картриджа обеспечивает исключительную стабильность и жёсткость, ограничивая нежелательное перемещение катушки и уменьшая искажения. Улучшено внутреннее демпфирование; гибридный корпус из алюминия и твёрдого пластика дополнительно снижает резонансы. Установить картридж проще простого – конструкторы предусмотрели резьбовые отверстия. Новинку уже можно купить в России; розничная цена – 176 тысяч рублей.

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