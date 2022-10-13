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Картриджи Nagaoka JT-80LB – в продаже в России


13.10.2022 10:45

 

 

В российских аудиосалонах появились в продаже MM-звукосниматели Nagaoka JT-80LB. Картридж оригинального дизайна – со сменным блоком иглы цилиндрической формы – разработан специально к 80-летнему юбилею японской компании.

 

Картриджи Nagaoka JT-80LB производятся на заводе в Японии. Эта модель отличается высокой надёжностью и полностью соответствует заявленным спецификациям. Картридж совместим с любыми ММ-фонокорректорами, в том числе и встроенными, благодаря выходному напряжению в 5 мВ. Диапазон прижимной силы составляет 1,3-1,8 г; звукосниматель можно устанавливать на большинство тонармов.

 

Кантилевер звукоснимателя сделан из алюминия; такое решение обеспечивает легкость и подвижность системы. Игла – алмазная, с эллиптической заточкой, тщательно отполированная для точного считывания звуковой дорожки пластинки. Блок иглы – сменный, это значительно упрощает обслуживание проигрывателя. При износе иглы вставка легко меняется на новую, дополнительная настройка картриджа при этом не требуется.

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