Картриджи Nagaoka JT-80LB – в продаже в России

13.10.2022 10:45

В российских аудиосалонах появились в продаже MM-звукосниматели Nagaoka JT-80LB. Картридж оригинального дизайна – со сменным блоком иглы цилиндрической формы – разработан специально к 80-летнему юбилею японской компании.



Картриджи Nagaoka JT-80LB производятся на заводе в Японии. Эта модель отличается высокой надёжностью и полностью соответствует заявленным спецификациям. Картридж совместим с любыми ММ-фонокорректорами, в том числе и встроенными, благодаря выходному напряжению в 5 мВ. Диапазон прижимной силы составляет 1,3-1,8 г; звукосниматель можно устанавливать на большинство тонармов.



Кантилевер звукоснимателя сделан из алюминия; такое решение обеспечивает легкость и подвижность системы. Игла – алмазная, с эллиптической заточкой, тщательно отполированная для точного считывания звуковой дорожки пластинки. Блок иглы – сменный, это значительно упрощает обслуживание проигрывателя. При износе иглы вставка легко меняется на новую, дополнительная настройка картриджа при этом не требуется.



