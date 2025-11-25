Катушечный фольклор

25.11.2025 14:23

Японское музыкальное трио Open Reel Ensemble создаёт уникальную экспериментальную музыку, используя аналоговые устройства в сочетании с цифровыми. Их основной «инструмент» – катушечные магнитофоны 1970-х и 1980-х годов, которые и сами по себе представляют интерес.



Чтобы получить «завораживающие неземные» мелодии, музыканты прикрепляют смычки к аналоговой ленте, намотанной на катушку. Они щиплют ленту, как гитарную струну, бьют по натянутой ленте барабанными палочками и вращают бобины так же, как поступает диджей с виниловыми «вертушками». Для записи коллектив использует многодорожечные магнитофоны; полученные звуки потом можно разделять или накладывать на другие во время выступления.



Участники группы называют используемые ими гибридные устройства и техники «магнитными фольклорными инструментами», а созданный ими музыкальный жанр – «магнитным панком» (Magnetikpunk). Open Reel Ensemble пользуются популярностью и часто выступают на международных фестивалях, мероприятиях вроде показов мод и т.п.