Катушечный магнитофон Analog Audio Design

02.08.2021 01:48

Катушечные магнитофоны – устройства, которые многим кажутся давно устаревшими, хотя на самом деле это не так. За последние годы выпущено несколько новых моделей; правда, их цена вряд ли может поспособствовать всплеску популярности этого формата…



Одна из новинок – аппарат, созданный конструкторами французской компании Analog Audio Design. Речь идёт о магнитофоне TP-1000. Он предназначен только для воспроизведения аудиозаписей, хотя в скором времени компания-производитель выпустит ещё одну новинку, TR-1000 – уже с функцией записи. TP-1000 – стереоплеер c катушками до 30 см (12 дюймов); с переключаемой скоростью воспроизведения (от 15 до 7,5 дюйма в секунду).



Плеер оснащён сенсорным экраном, с помощью которого можно управлять большинством функций устройства. Есть и традиционные элементы управления на передней панели: регулировка скорости и уровня мощности, воспроизведение, остановка, быстрая перемотка вперёд и назад, и пр. Есть встроенный усилитель для наушников – для контроля и прямого прослушивания, а также коннектор Ethernet: RJ45 10/100Base-T для дистанционного управления и будущих обновлений и вход ИК.



