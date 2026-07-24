Катушечный магнитофон за миллион с четвертью…

24.07.2026 09:14

Обновлённую модуль бобинных магнитофонов представила компания Revox. Рекомендуемая розничная цена новинки, Revox B-77 Mk.III – 15950 долларов США.

Тем, кого эта сумма ужасает, рекомендуют сначала подумать – ведь, чтобы получить более высокое качество звука, чем может обеспечить магнитофон, выпущенный в конце 1970-х, придётся приложить много-много усилий и потратить много-много денег (и, что весьма вероятно – намного больше, нежели указано выше)…

В случае с Revox B-77 Mk.III любители катушечных записей (правильнее было бы написать «фанаты») получают совершенно новое устройство, с идеальным внешним видом и самой современной электронной «начинкой». И собранный не на коленке, а на заводе – теми, кто знает о магнитофонах Revox абсолютно всё, и даже больше. К слову, аппараты, выпускавшиеся в 1977 году, когда появилась серия B, стоили около 2000 долларов США. В пересчёте на «сегодняшние» деньги это примерно 11 тысяч. Так что цена не так уж невероятно высока, как кажется на первый взгляд…